NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aktien von Vonovia mit einem Kursziel von 35,70 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die nachlassende Inflation sei positiv für die Geschäftsdynamik der Immobilienunternehmen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf Vonovia hob er die für 2023 zu erwartende, attraktive Dividendenrendite hervor. Er geht nicht davon aus, dass der deutsche Branchenprimus seine Ausschüttung an die Aktionäre senken wird./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1

