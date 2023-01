Gestern meldete Atoss, dass der Ausblick für das Geschäftsjahr 2002 in Bezug auf Umsatz und EBIT übertroffen wird, da das vierte Quartal besser als erwartet ausfiel. Angetrieben von der anhaltend starken Kundennachfrage nach seinen Cloud-Lösungen und einem grundsoliden Auftragsbestand hat das Unternehmen seine Ambitionen für die Jahre 2023-2025 erneut erhöht. Bislang hat das Unternehmen den Übergang von einem traditionellen Lizenzmodell zu einem Software-as-a-Service-Modell, das zunehmend für mehr Transparenz sorgt, gut umgesetzt. Die Analysten von AlsterResearch halten die neuen Ziele angesichts der erzielten Fortschritte für erreichbar und heben die Schätzungen an, was zu einer Kurszielanhebung auf 169,00 EUR (alt: 150,00 EUR) führt. Das Rating bleibt bei HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ATOSS%20Software%20AG





