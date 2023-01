Düsseldorf (ots) -Cognigy (https://www.cognigy.com/), ein Marktführer im Bereich Conversational AI, erweitert seine Plattform Cognigy.AI (https://www.cognigy.com/de/produkte/cognigy-ai) mit generativer KI (auf Basis von Large Language Models) wie GPT-3 von OpenAI, um den Einsatz von Conversational AI zu optimieren. Generative KI wird dazu beitragen, den Kundenservice von Unternehmen und Contact Center weiter zu transformieren. Voice- und Chatbots werden Kundenanliegen schneller bearbeiten und automatisierte Kommunikation noch natürlicher, persönlicher und zielführender gestalten. Das entlastet die Contact Center und steigert die Servicequalität.Neue, generative KI-Lösungen haben in den letzten Wochen mit ihren erstaunlichen Fähigkeiten viel Aufsehen erregt. Bekanntestes Beispiel ist ChatGPT, das von OpenAI auf Basis von GPT-3 realisiert wurde. Als eines von Deutschlands führenden KI-Unternehmen macht Cognigy die neue, generative KI für den Business-Einsatz in großen Unternehmen nutzbar. Die Düsseldorfer KI-Experten addieren die Stärken des innovativen KI-Sprachmodells mit den Enterprise-Fähigkeiten der führenden Bot-Technologie von Cognigy."Generative KI in Kombination mit Conversational AI-Plattformen kann einen Mehrwert liefern, der weit über das hinausgeht, was jede Komponente allein leisten kann", sagt Philipp Heltewig, Mitgründer und CEO von Cognigy. "Generative KI kann die Interaktion von Kunden und Unternehmen deutlich verbessern. Mit unserem integrierten Ansatz können Unternehmen von einem besseren Kundenerlebnis und niedrigen Servicekosten profitieren."Cognigy hat drei Bereiche identifiziert, in denen die Verbindung generativer KI mit Conversational AI positive Impulse bringt:1. Verbesserung der Customer Experience durch KI-gestützte Dialoge, die auf den Kontext des Gesprächs und die Vorlieben des Gesprächspartners zugeschnitten sind. Virtuelle Agenten werden noch natürlicher-klingend und noch personalisierter auf Kundinnen und Kunden eingehen können.2. Unterstützung der Mitarbeitenden im Contact Center. Die Agenten erhalten zum Beispiel auf Basis des Kontexts und der Tonalität des stattfindenden Gesprächs dynamisch erstellte, individuell passende Antwortvorschläge. Dies senkt die Bearbeitungszeiten (AHT) und steigert die Servicequalität. Agenten können zudem schon nach kurzer Schulung eingesetzt werden.3. Effizienz: Unternehmen bzw. Fachabteilungen können automatisierte Dialoge und neue Bot-Anwendungen deutlich schneller und in noch besserer Qualität realisieren, weiterentwickeln und optimieren."Das ist erst der Anfang", erklärt Philipp Heltewig. "In Zukunft werden weiterentwickelte virtuelle Agenten bzw. Bots Kunden autark bei einer Vielzahl an Problemen vollständig weiterhelfen. Wir starten gerade in eine neue, faszinierende Ära automatisierter End-to-End-Lösungen im Kundenservice. Dies ist ein echter Wendepunkt, den Unternehmen ernst nehmen und nutzen sollten."Die Cognigy.AI-Plattform ermöglicht schon heute Kundenservice der nächsten Generation. Unternehmen können mit Cognigy.AI ständig verfügbare, personalisierte und skalierbare Serviceerlebnisse sowohl über Sprache als auch über Chat in über 100 Sprachen bereitstellen. Generative KI wird den Mehrwert zukünftig weiter steigern.Webinar "POWER UP Your Contact Center with Generative AI and Cognigy.AI"Interessenten aus dem Contact Center- und Kundenservice-Umfeld erfahren mehr über die Vorteile von generativer KI für den Kundenservice im Webinar am 26. Januar (in englischer Sprache).zur Webinar-Anmeldung >> (https://www.cognigy.com/chatgpt-customer-webinar)Exklusives Beta-Programm gestartetCognigy bietet seinen Kunden mit einem exklusiven Beta-Programm die Möglichkeit, die Zukunft des Kundenservice aktiv mitzugestalten. Teilnehmer erhalten frühen Zugriff auf die generativen KI-Funktionen von Cognigy, sobald sie veröffentlicht werden.Über CognigyCognigy, ein Marktführer im Bereich Conversational AI, rüstet Contact Center von Unternehmen KI-basiert auf, um die Kundenerwartungen zu übertreffen, die Zufriedenheit der Agenten zu verbessern und um schnell auf Marktveränderungen zu reagieren. Die Cognigy.AI-Plattform ermöglicht Kundenservice der nächsten Generation mit einer Lösungs-Suite bestehend aus Conversational IVR, Smart Self-Service und Agent + Assist. Unternehmen können dadurch ständig verfügbare, personalisierte und skalierbare Serviceerlebnisse sowohl über Sprache als auch über Chat in über 100 Sprachen bereitstellen. Zu den Kunden des Düsseldorfer KI-Anbieters gehören Bosch, Mercedes-Benz, E.ON, Henkel, Lufthansa, Toyota uvm. Weitere Informationen: cognigy.com