BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD) ins Bundeskabinett berufen. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in einer Mitteilung. Pistorius soll die Nachfolge der scheidenden Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) antreten.

"Ich freue mich sehr, mit Boris Pistorius einen herausragenden Politiker unseres Landes für das Amt des Verteidigungsministers gewonnen zu haben. Pistorius ist ein äußerst erfahrener Politiker, der verwaltungserprobt ist, sich seit Jahren mit Sicherheitspolitik beschäftigt und mit seiner Kompetenz, seiner Durchsetzungsfähigkeit und seinem großen Herz genau die richtige Person ist, um die Bundeswehr durch diese Zeitenwende zu führen", sagte Scholz in der Pressemitteilung.

Pistorius war vor seiner Berufung zum Landesinnenminister 2013 fast sieben Jahre lang Oberbürgermeister von Osnabrück. Zuvor hatte bereits Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter offiziell die Berufung von Pistorius bestätigt.

Lambrecht hatte am Montag nach monatelanger Kritik an ihrer Tätigkeit im Verteidigungsministerium und an ihrem Kommunikationsstil ihren Rücktritt erklärt. Scholz hatte ihr daraufhin für ihre Arbeit gedankt und eine sehr schnelle Ankündigung zu ihrer Nachfolge in Aussicht gestellt.

Mit dem Wechsel des 62-jährigen Pistorius ist die von Scholz angestrebte Parität im Kabinett beendet. Bislang gab es acht Ministerinnen und acht Minister unter Scholz.

