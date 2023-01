Der DAX zeigte sich am Vortag weiterhin unverändert im oberen Bereich des steigenden Trendkanals im Tageschart und ging bei 15.134 Punkten aus dem Handel. Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Dienstag weiterhin im Bereich von 15.130 Punkten. Der DAX ist weiter klar überkauft und sollte bald eine Korrektur einleiten. Diese könnte dann zunächst bis in den Bereich des 10er-EMA im Tageschart bei 14.700 Punkten laufen, wo aktuell auch der Fibonacci-Fächer ...

