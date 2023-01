Siemens erhält größten Lokomotivenauftrag der Geschichte

Werbung







Die von Siemens Mobility gebauten ikonischen ICEs stehen wie keine anderen Züge für den deutschen Bahnverkehr. Nachdem in den vergangenen Jahren die chinesischen und französischen Hersteller Siemens weit enteilt sind, wurde nun ein neuer Rekord-Deal verkündet.



Indien wird Mitte diesen Jahres China als bevölkerungsreichstes Land ablösen und es wird in den kommenden Jahren mit weiterem Wachstum gerechnet. Um dieses Wachstum bewältigen zu können, setzt Indien zunehmend auf den Schienenverkehr. Dazu möchte Indien die Frachtkapazitäten fast verdoppeln. Diese Entwicklung hat Siemens nun den größten Lokomotivenauftrag der Unternehmensgeschichte beschert. Der Auftrag umfasst die Lieferung von 1.200 hochmodernen Lokomotiven an Indian Railways, sowie die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge über einen Zeitraum von 35 Jahren. Die Lokomotiven werden dabei vor Ort in Indien produziert. Der geschlossene Vertrag hat dabei, nach Angaben von Siemens, einen Gesamtwert von rund 3 Mrd. Euro.









