HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis vor Zahlen von 98 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Jahresauftakt für den Kupferproduzenten sollte gut gewesen sein, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Schätzungen angehoben. Die gute Entwicklung der Aktie könnte zwar Gewinnmitnahmen provozieren, die langfristigen Aussichten seien aber vielversprechend./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006766504

