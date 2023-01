Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3839/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/90 nennt Roland Neuwirth (Advisory Flexibel) vier aktuelle und sehr spannende Austro-Tipps. Weiters geht es um das Ende einer legendären österreichischen Finanzzeitung, Willi Cernko hat weniger leistungsgestörte Kredite als je zuvor, beim Verbund hatte ich gutes Timing und der Vorstand des Zertifikate Forum Austria lädt für übermorgen 17 Uhr zum 5. Zertifikate-Stammtisch. News gibt es zu Kontron + Kapsch, Montana Aeropsace, Novomatic und Research zu Wolftank, ...

