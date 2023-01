© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



China-Aktien könnten um weitere 20 Prozent zulegen, Öl erneut die 100 US-Dollar-Marke knacken und Kupfer die 10.000 US-Dollar-Marke durchbrechen - die Prognosen der Strategen sind so bullish wie lange nicht mehr.

Der Konsum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zieht nach der Wiedereröffnung Chinas wieder an. So rechnet Bloomberg damit, dass über 836 Milliarden US-Dollar an überschüssigen Ersparnissen freigesetzt würden. Der Wachstumsimpuls werde sich demnach in Dienstleistungssektoren wie Luftfahrt, Tourismus und Bildung bemerkbar machen, wenn die Chinesen zum ersten Mal seit der Pandemie ihre Koffer für internationale Reisen packen.

Die Wall Street ist bullish und wettet darauf, dass chinesische Aktien im Jahr 2023 ihre globalen Konkurrenten übertreffen. Morgan Stanley und Goldman Sachs prognostizieren, dass der MSCI China Index um etwa zehn Prozent zulegen werde. Citi Global Wealth Investments erwartet sogar eine Rallye von etwa 20 Prozent.

ING-Analysten prognostizieren eine erneute Öl-Rallye. So könne Brent-Rohöl in diesem Jahr durchschnittlich mehr als 100 US-Dollar pro Barrel erreichen. Goldman Sachs erwartet, dass der Kupferpreis bis Ende Dezember die Marke von 10.000 US-Dollar pro Tonne knacken werde.

Der Onshore-Yuan hat, seit China im November mit der Aufhebung der Virusbeschränkungen begonnen hat, um etwa sieben Prozent zugelegt. Laut UBS könnte er in diesem Jahr auf 6,50 pro US-Dollar steigen. Die Wiedereröffnung könnte zudem besonders lukrativ für den thailändischen Baht und den südkoreanischen Won sein. Beide Währungen profitieren vom chinesischen Tourismus.

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds bezeichnete in der vergangenen Woche die Wiedereröffnung Chinas als den wahrscheinlich wichtigsten Faktor für das globale Wachstum im Jahr 2023. Skeptiker warnen jedoch davor, dass die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft weiterhin von einer restriktiven Haltung der US-Notenbank Fed geprägt sein werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion