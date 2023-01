© Foto: Blend Images/REB Images - picture alliance / Bildagentur-online/Blend Images



Was kommt da auf uns zu? CEOs weltweit bewerten die wirtschaftliche Lage so schlecht wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Droht jetzt eine neue globale Finanz- und Wirtschaftskrise wie 2008/2009? Die Hintergründe.

Angesichts der sich abkühlenden Weltwirtschaft sind CEOs weltweit so pessimistisch wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Unternehmensberatung PwC unter 4.410 CEOs aus 105 Ländern.



Demnach gehen 73 Prozent der befragten CEOs davon aus, dass das weltweite Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr zurückgehen wird. So pessimistisch waren die CEOs zuletzt vor 12 Jahren.

Das größte Sorgenkind der CEOs bleibt die schlechte weltweite konjunkturelle Lage. Fast 40 Prozent der Befragten glauben sogar, dass ihr Unternehmen bei den derzeitigen Entwicklungen innerhalb eines Jahrzehnts nicht mehr wirtschaftlich überlebensfähig sein wird.

Trotzdem gebe es entscheidende Unterschiede zur globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, so PwC-Chef Bob Moritz am Dienstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) gegenüber CNBC.

"Der Unterschied ist, dass damals niemand den Crash kommen sah und niemand wusste, wie lange er dauern würde", so Moritz. Heute seien die CEOs "viel zuversichtlicher, was ihre eigenen Fähigkeiten angeht, diese Probleme zu bewältigen."

Rezession, Melt-Up, Sell-Off, Schwarze Schwäne. Braut sich da eine Jahrhundert-Rezession zusammen? Oder stehen wir vor dem nächsten Bullen-Markt? Und vor allem: Was sollten Sie als Anleger tun? Egal wie es nun kommt. Sichern Sie sich jetzt Stefan Klotters Jahresausblick inklusive Crash-Strategie im kostenlosen Report.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion