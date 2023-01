Insider:innen zufolge herrsche bei Tesla in Grünheide "totales Chaos". Die offenbar schlechten Arbeitsbedingungen rufen jetzt Gewerkschaft und Politik auf den Plan. Ist Tesla "mit seinem Investment in Deutschland am falschen Ort"? In seiner Gigafactory im brandenburgischen Grünheide kämpft Tesla laut Berichten von Insider:innen mit Personalmangel. Dafür seien unter anderem die schlechte Bezahlung und ein unerfahrenes Management verantwortlich. Manche Mitarbeiter:innen sprechen gar von "chaotischen ...

