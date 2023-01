LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air Liquide von 163 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sollte sich Linde für ein Delisting von der deutschen Börse entscheiden, wären die Franzosen erstmals seit Dekaden einziger Industriegasewert in Europa, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er macht die Anleger daher in seinem Report näher vertraut mit dem Konzern. Das neue Kursziel resultiere aus leicht überarbeiteten Gewinnerwartungen./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 20:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120073

