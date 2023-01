DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.009,75 -0,2% +3,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.569,50 -0,3% +5,0% Euro-Stoxx-50 4.149,61 -0,2% +9,4% Stoxx-50 3.891,93 +0,0% +6,6% DAX 15.122,28 -0,1% +8,6% FTSE 7.836,88 -0,3% +5,5% CAC 7.030,95 -0,2% +8,6% Nikkei-225 26.138,68 +1,2% +0,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 137,99 -0,22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,16 79,86 +0,4% +0,30 -0,1% Brent/ICE 85,36 84,46 +1,1% +0,90 -0,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 54,65 55,45 -1,4% -0,80 -24,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.909,85 1.916,10 -0,3% -6,25 +4,7% Silber (Spot) 24,00 24,27 -1,1% -0,28 +0,1% Platin (Spot) 1.062,65 1.067,00 -0,4% -4,35 -0,5% Kupfer-Future 4,16 4,22 -1,4% -0,06 +9,1%

Die Ölpreise entwickeln sich unterschiedlich. Während WTI mehr oder weniger auf der Stelle tritt, wird Brent gestützt von der Hoffnung auf einen wieder steigenden chinesischen Ölbedarf, nachdem das Wachstum der chinesischen Wirtschaft im vierten Quartal 2022 höher ausgefallen ist als erwartet.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnen sich nach dem langen Feiertagswochenende zum Start in den Dienstag kleine Verluste ab. Nach dem positiven Jahresauftakt sei wohl erst einmal die Luft raus, vermuten Marktteilnehmer. Sie hoffen auf neue Impulse durch die Bilanzsaison. Am Dienstag werden mit Goldman Sachs und Morgan Stanley zwei weitere US-Großbanken Zahlen zum vierten Geschäftsquartal veröffentlichen.

Auf der Agenda der Konjunkturdaten steht nur der Empire State Manufacturing Index. Volkswirte schätzen, dass sich der Index im Januar auf einen Stand von minus 7 erholt hat, nachdem er im Dezember bei minus 11,2 stand.

Unter den Einzelwerten fallen Xpeng vorbörslich um 3,5 Prozent. Der chinesische Elektroautohersteller sieht sich gezwungen, dem Beispiel von Tesla zu folgen und ebenfalls die Preise zu senken. Das Basismodell G3i verkauft Xpeng künftig 12,5 Prozent billiger.

Derweil muss Tesla-Chef Elon Musk am Dienstag vor Gericht erscheinen. Ihm wird Kursmanipulation vorgeworfen, nachdem er 2018 Twitter-Nachrichten absetzte, in denen er die Möglichkeit erörterte, Tesla von der Börse zu nehmen. Die Tesla-Aktie zeigt sich etwas fester.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q

22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: -7 zuvor: -11,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Knapp behauptet - "Einerseits wird die Luft nach der Rally um 1.300 Punkte seit Ende Dezember nun deutlich dünner, deshalb lässt die Kaufbereitschaft nach", so ein Marktteilnehmer. Andererseits bleibe aber auch die Verkaufsbereitschaft gering. Positive Nachrichten scheinen zunächst in den Kursen eingearbeitet zu sein, so der starke Anstieg der Konjunkturerwartungen im ZEW-Index am Vormittag. Das gilt aber laut Marktteilnehmern auch für das Hochfahren des öffentlichen Lebens nach dem Ende der No-Covid-Politik in China, die Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik der Notenbanken in Europa und den USA oder auch den starken Rückgang der Gaspreise. In Europa ist die Tendenz bei den Branchen sehr uneinheitlich. Während Automobiltitel, Einzelhandelswerte und Versorger mit Abschlägen von etwa 1 Prozent in ihren Stoxx-Branchenindizes leichter tendieren, ziehen die Indizes der Chemie-Papiere, der Reise- und Freizeit-Aktien sowie der Industrietitel an. Im DAX steigen Henkel um 1,4 Prozent und Brenntag um 1,2 Prozent. Linde und Siemens ziehen um jeweils 1 Prozent an. Auf der anderen Seite verlieren Zalando 4,8 Prozent, Sartorius 2 Prozent und Eon 1,7 Prozent. Die Bank of America hat Eon auf Neutral abgestuft. Im MDAX gewinnen K+S 6,3 Prozent auf 22,32 Euro, die Analysten von Stifel haben ihre Kaufempfehlung bekräftigt, das Kursziel allerdings auf 26 von 27 Euro heruntergenommen. Prosieben ziehen mit einer Kaufempfehlung der UBS um 5 Prozent an. Im SDAX steigen Hensoldt um 3,4 Prozent, Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Montag das Rüstungsunternehmen besucht. Die Viertquartalszahlen von Hugo Boss (-2,7%) sind besser als erwartet ausgefallen. Einen Ausblick für 2023 wird Hugo Boss erst im März vorlegen. Positiv für die Aktie von Wacker Chemie (+4,8%) wird an der Börse gewertet, dass in China die Preise für Polysilizium steigen. United Internet (+3,6%) bringt ihre Webhosting-Tochter Ionos noch im ersten Quartal an die Börse. Die Bewertung wird auf rund 5 Milliarden Euro taxiert. Westwing steigen um 8 Prozent, nachdem das Unternehmen bei Vorlage einiger Eckdaten zum vierten Quartal den Ausblick bekräftigt hat. In der Schweiz geht es mit Lindt & Sprüngli um 0,4 Prozent nach oben. Trotz eines von geopolitischen Unsicherheiten getrübten wirtschaftlichen Umfelds und damit zurückhaltender Konsumentenstimmung überzeugte das organische Wachstum von 10,8 Prozent im Jahr 2022.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:31 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0824 +0,0% 1,0830 1,0824 +1,1% EUR/JPY 139,43 +0,3% 139,39 139,10 -0,7% EUR/CHF 0,9969 -0,5% 1,0006 1,0025 +0,7% EUR/GBP 0,8835 -0,4% 0,8877 0,8869 -0,2% USD/JPY 128,76 +0,2% 128,86 128,52 -1,8% GBP/USD 1,2252 +0,4% 1,2207 1,2204 +1,3% USD/CNH (Offshore) 6,7816 +0,6% 6,7803 6,7436 -2,1% Bitcoin BTC/USD 21.192,21 -0,0% 21.149,08 21.018,95 +27,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Das Pfund zieht nach britischen Arbeitsmarktdaten an. Aus den Daten ging hervor, dass sich das Lohnwachstum in den drei Monaten bis November beschleunigt hat. Das schürt Spekulationen auf weitere Zinserhöhungen der Bank of England.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Im Blick der Anleger standen vor allem Wirtschaftsdaten aus China. Von der Wall Street kamen keine Impulse, da hier die Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen hatten. Die chinesische Wirtschaft wuchs 2022 nur um 3,0 (2021: 8,1) Prozent. Grund waren die strikten Corona-Maßnahmen Pekings, die die Wirtschaft des Landes mit Abriegelungen und Produktionsunterbrechungen erheblich belastetet hatten. Im vierten Quartal wuchs die chinesische Wirtschaft allerdings stärker als erwartet, was Hoffnungen für 2023 schürte. Auch der chinesische Immobilienmarkt hat sich 2022 abgeschwächt. Der Rückgang unterstreicht das Ausmaß der Schädigung eines wichtigen Eckpfeilers der chinesischen Wirtschaft, die bereits unter den strengen Covid-19-Lockdowns zu leiden hatte, hieß es. In Hongkong standen einige Immobilienwerte unter Abgabedruck. So verloren China Vanke 1,6 Prozent und Country Garten 1,4 Prozent. Die Börse in Tokio erholte sich derweil von den Vortagesverlusten, gestützt von einem etwas schwächeren Yen. Hiervon profitierten insbesondere japanischen Exportwerte, deren Produkte in Dollar auf den Weltmärkten billiger werden. Im Fokus der Anleger lag weiter die am Dienstag beginnende zweitägige Sitzung der japanischen Notenbank. In Südkorea nahmen Anleger bei Bank- und Technologiewerten Gewinne mit. Kakao Corp. verlor 4,2 Prozent, nachdem seine Messaging-App-Dienste teilweise unterbrochen wurden. Die Papiere der Fintech-Tochter Kakaopay brach um 6,2 Prozent ein. Hanwha Systems stiegen um 9,4 Prozent, nachdem die Vereinigten Arabischen Emirate beschlossen haben, 30 Milliarden US-Dollar in den südkoreanischen Verteidigungs- und Energiesektor zu investieren. In Sydney gaben Aktien von Gold-, Eisenerz- und Lithium-Unternehmen nach. Rio Tinto, BHP und Fortescue verloren zwischen 1,1 und 1,3 Prozent. Rio Tinto hat die Eisenerz-Exporte aus seinen australischen Minen im vergangenen Jahr nicht steigern können und geht wegen der Inflation zudem von höheren Produktionskosten aus als erwartet.

CREDIT

Mit der Einengungsrally an den europäischen Kreditmärkten scheint es zunächst vorbei zu sein. Die Risikoprämien steigen auch am Dienstag weiter. Damit zeigt sich eine ähnliche Entwicklung wie an den Aktienmärkten. Auch dort ist die Aufwärtsbewegung ins Stocken geraten, auch indiziert die stark gestiegene Put-Call-Ratio auf DAX-Optionen einen erhöhten Absicherungsbedarf. Die Anleger halten Korrekturen an den Märkten wieder für wahrscheinlicher.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADLER GROUP

