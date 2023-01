Für positive Stimmung am Rohölmarkt sorgten Konjunkturdaten aus China. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt wuchs im vierten Quartal 2022 stärker als erwartet.New York / London - Die Ölpreise haben am Dienstag mit der Hoffnung auf eine steigende Nachfrage zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Mittag 85,18 US-Dollar. Das waren 72 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Februar-Lieferung stieg um 11 Cent auf 79,97 Dollar.

