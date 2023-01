Google scheint auf den Trend der Bluetooth-Tracker aufspringen zu wollen. Der Konzern arbeitet offenbar an eigenen "Airtags" für Android. Google will sein eigenes Ökosystem erweitern und verschiedene Geräte leichter untereinander vernetzen, wie es etwa bei Apple der Fall ist. Das Vorhaben läuft unter dem Motto "Better together". Nun sind Hinweise aufgetaucht, die andeuten, dass Google eine Antwort auf Apples Airtags in der Mache hat. Arbeiten an einer korrespondierenden Ortungsplattform à la Wo ist? wurden auch schon vor einer Weile ...

