DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index steigt im Januar sprunghaft

Die Konjunkturerwartungen von Börsen- und Finanzexperten sind im Januar sprunghaft gestiegen und haben damit die Prognosen weit übertroffen. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen erhöhte sich auf plus 16,9 Punkte von minus 23,3 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Zum ersten Mal seit Februar 2022 befindet sich der Indikator wieder im positiven Bereich. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf minus 15,0 Punkte gerechnet.

VP Bank: Rezession bleibt trotz ZEW-Anstiegs Basisszenario

Eine Rezession in Deutschland bleibt für Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, auch nach dem unerwartet deutlichen Anstieg der ZEW-Konjunkturerwartungen das Basisszenario. "Die Verbesserung vieler Konjunkturvorlaufindikatoren spiegelt primär das Ausbleiben der Horrorszenarien wider - noch vor wenigen Wochen herrschte die Furcht vor einer Gasmangellage und damit verbundener Energierationierungen", schreibt Gitzel in einem Kommentar.

BDI: Industrie blickt verhalten auf 2023 - Lage weiter schwierig

Die deutsche Industrie schaut verhalten auf das Jahr 2023, obwohl die Wirtschaftsprognosen zuletzt angehoben wurden. "Wir erwarten ein kleines Minus von 0,3 Prozent", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, bei einer Pressekonferenz des Verbandes mit Blick auf das deutsche Bruttoinlandsprodukt. "Zunächst überwiegen leicht rezessive Tendenzen, ab Frühjahr sollte es aufwärts gehen." Zudem geht der BDI den Angaben zufolge im laufenden Jahr von einem Anstieg der Exporte von Waren und Dienstleistungen um real 1 Prozent aus. "Damit wachsen die deutschen Exporte auch im neuen Jahr weniger stark als der globale Handel, der um etwa 1,5 Prozent zulegen dürfte."

IMK: Deutschland hat Höhepunkt der Inflation hinter sich gelassen

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hat nach den jüngsten Inflationszahlen betont, dass der Höhepunkt der Inflationsentwicklung überschritten sei. "Im Januar und Februar ist noch ein leichter Zwischenanstieg möglich, danach sollte es im Jahresverlauf im Trend aber abwärts gehen", sagte IMK-Chef Sebastian Dullien. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet das Institut noch mit einer Inflationsrate von leicht über 5 Prozent, wobei zur Jahreswende 2023/24 die Teuerungsraten deutlich darunter liegen dürften.

Lane: EZB muss Inflation von 3 auf 2 Prozent senken

Die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) befinden sich nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane im neutralen Bereich, müssen aber weiter angehoben werden. In einem Interview mit der Financial Times sagte Lane, die Zinsen seien noch nicht auf dem Niveau, dass eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zum Zielwert von 2 Prozent gewährleiste. Über die Wirkung von Basiseffekten hinaus müsse die Inflation von 3 auf 2 Prozent gesenkt werden. Lane zufolge ist das Risiko zu starker Zinserhöhungen derzeit noch nicht besonders hoch. Die EZB werde aber die Auswirkungen ihrer bisherigen Zinserhöhungen beobachten.

EZB-Ratsmitglied Centeno: Euroraum-Wirtschaft läuft unerwartet gut

Die Wirtschaftsentwicklung im Euroraum verläuft nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Mario Centeno derzeit besser als von Vielen erwartet. "Die Wirtschaft hat uns von Quartal zu Quartal überrascht", sagte er beim Weltwirtschaftsforum in Davos auf einem von Bloomberg TV veranstalteten Podium und fügte hinzu: "Das vierte Quartal in Europa wird höchstwahrscheinlich immer noch positiv sein. Vielleicht werden wir auch in der ersten Jahreshälfte überrascht."

Pistorius wird neuer Verteidigungsminister

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD) ins Bundeskabinett berufen. Er soll am Donnerstag seinen Amtseid leisten. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in einer Mitteilung. Pistorius soll die Nachfolge der scheidenden Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) antreten. Damit könnte er am Freitag an dem wichtigen Treffen der Alliierten-Kontaktgruppe zur Unterstützung der Ukraine auf dem US-Stützpunkt Ramstein teilnehmen.

Habeck: Deutschland könnte Rezession 2023 vermeiden

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält es für möglich, dass Deutschland in diesem Jahr eine Rezession vermeiden kann. Allerdings sagte er dem Nachrichtensender Welt am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, dass eine Stagnation alleine nicht ausreichen werde, um die Innovationen in Deutschland voranzubringen, die während der Transformation des Landes hin zur Klimaneutralität benötigt würden.

Scholz: Wir wollen, dass Deutschland Chemie-Standort bleibt

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der chemischen Industrie einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien zugesagt, damit der Sektor angesichts der Herausforderungen beim Umbau hin zur Klimaneutralität im globalen Wettbewerb bestehen kann. "Wir wollen, dass Deutschland Chemiestandort bleibt, wir wollen, dass Deutschland Innovationsstandort bleibt und dass wir gleichzeitig eine CO2-neutrale Zukunft haben. Und wir werden die Voraussetzungen dazu schaffen", sagte Scholz.

Verhandlung über Solidaritätszuschlag an Bundesfinanzhof begonnen

Am Bundesfinanzhof in München hat am Dienstag die Verhandlung über den Solidaritätszuschlag begonnen. Das oberste deutsche Gericht für Steuern befasst sich mit der Frage, ob der Zuschlag überhaupt noch verfassungsgemäß ist. Ein bayerisches Ehepaar wehrt sich mit Hilfe des Steuerzahlerbunds gegen die Festsetzung der kurz Soli genannten Abgabe für das Steuerjahr 2020.

Gasabkommen zwischen Deutschland, Schweiz und Italien im Gespräch

Angesichts der Energiekrise in Europa könnten Deutschland, die Schweiz und Italien bei einer Notlage in der Gasversorgung zusammenarbeiten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schlug bei einem Gespräch mit dem Schweizer Energieminister Albert Rösti am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos Gespräche über ein trilaterales Gassolidaritätsabkommen vor. Rösti stimmte zu.

Von der Leyen will an neuem EU-Fonds festhalten

Ungeachtet deutscher Skepsis will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die europäische Industrie mit einem neuartigen Fonds gegen die Konkurrenz aus den USA und China wappnen. Von der Leyen bekräftigte beim Weltwirtschaftsforum in Davos, dass sie einen "europäischen Souveränitätsfonds" auflegen will, um die Industrie im internationalen Wettbewerb zu stärken.

Habeck für Leopard-Panzerlieferungen verbündeter Staaten

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dringt auf eine Entscheidung der Bundesregierung über die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine noch vor der Unterstützerstaaten-Konferenz am Freitag in Ramstein. Habeck sagte dem TV-Sender Welt am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos: "Ich nehme an, dass die Entscheidung jetzt sehr bald fallen wird und auch fallen muss, denn der Krieg schreitet voran." Er bekräftigte seine Überzeugung, dass Deutschland die von Polen und anderen Bündnispartnern in Aussicht gestellten Lieferungen von Leopard-Kampfpanzern aus ihren Beständen nicht verhindern sollte.

Schwedens EU-Ratsvorsitz will "Sieg" der Ukraine

Die Ukraine kann nach Angaben des schwedischen EU-Ratsvorsitzes weiter mit massiver Unterstützung der Europäischen Union im russischen Angriffskrieg rechnen. "Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass die Ukraine siegt und dass ihre Zukunft in der EU liegt", sagte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson in Straßburg zu den Prioritäten seines Landes in diesem Halbjahr. Dazu gehörten "fortgesetzte wirtschaftliche, politische, humanitäre und militärische" Hilfen, sagte Kristersson in seiner Ansprache im Europaparlament.

