Für Leute, die mit Windows-Rechnern aufgewachsen sind, war das Ökosystem eine vertraute Umgebung. Doch nicht immer fanden sich Nutzer auch nach einem Update noch zurecht. So auch Microsoft-Gründer Bill Gates. Man sollte meinen, dass jemand, der an der Spitze eines Unternehmens steht, auch bestens mit den Produkten, die auf den Markt gebracht werden, vertraut ist. Dass dies nicht immer der Fall ist, zeigt der E-Mail-Verkehr in der Führungsetage von Microsoft aus dem Jahr 2003, der jetzt von Internal Tech Emails veröffentlicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...