Weltweit tätiger Stahlwerksbauer digitalisiert den Austausch der As-Built-Dokumentation mit Kunden

Primetals Technologies setzt auf Approve on Fabasoft PROCECO für die nachvollziehbare Kommunikation mit Kunden und Herstellern. In Großprojekten mit bis zu drei Jahren Laufzeit gilt es, bis zu 50.000 Dokumente, die zur Anlagendokumentation (As-Built-Dokumentation) gehören, sicher auszutauschen.

Approve unterstützt im Konzern das "Transmittal Management", sprich die vertragsrelevante Kommunikation rund um die Abstimmung technischer Dokumente zwischen dem Projektmanagement und dessen Partnern. Eine direkte Datenanbindung an SAP P&E (Projects Engineering Support) ersetzt dabei mehrstufige Übermittlungsschritte via interner Laufwerke und vermeidet manuellen Aufwand. "Mit Approve haben wir eine moderne und hochgradig anpassbare Plattform für den Austausch von technischen Dokumenten mit unseren Kunden, Lieferanten und internen Projektmitgliedern gefunden", erklärt Gerhard Guger, Head of Project Coordination Casting ESP, Primetals Technologies. Zu jedem Versandpaket steht den Usern eine strukturierte Darstellung der komplexen Inhalte direkt in der cloudbasierten Umgebung zur Verfügung.

Sichere Datenhaltung und Compliance

Im Umgang mit sensiblen Geschäftsdaten und geschütztem Know-how legt der Pionier in der Anlagenausrüstung großen Wert auf Datensicherheit. Mit der Datenhaltung in Österreich und einer höchstsicheren, zertifizierten technologischen Basis erfüllt die Software diese Anforderungen in vollem Umfang. "Als sicheres Kundenportal liefert Approve dem Projektmanagement eine transparente und äußerst benutzerfreundliche Umgebung zur Übermittlung sensibler Unterlagen. Die strukturierte Ansicht der Projektunterlagen und eine intelligente Suchfunktion erleichtern das Arbeiten mit großen Dokumentenmengen und sorgen für Nachvollziehbarkeit während der gesamten Projektlaufzeit", ergänzt Andreas Dangl, Geschäftsführer von Fabasoft Approve.

Detaillierte Informationen dazu in der Case Study "Effiziente Übermittlung der As-Built-Dokumentation"

Über Fabasoft Approve

Die Fabasoft Approve GmbH ist ein europäischer Softwareanbieter für technisches Daten- und Dokumentenmanagement in der Industrie. Dank der einfachen Anpassbarkeit via No-Code/Low-Code lassen sich kundenspezifische Anforderungen innerhalb kürzester Zeit umsetzen. Das Digitalisierungsunternehmen fokussiert sich auf Anwendungsfälle im Qualitätsmanagement, in der Technischen Dokumentation und im Transmittal Management. Unternehmensübergreifende Prozesse vernetzen interne und externe Projektpartner auf einer gemeinsamen Plattform und bilden den gesamten Informationslebenszyklus rund um industrielle Erzeugnisse digital ab. Zahlreiche international tätige Großunternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau vertrauen auf das cloudbasierte Produkt Approve on Fabasoft PROCECO als "Single Source of Truth" in ihrer Digitalisierungsstrategie.

Über Primetals Technologies

Primetals Technologies, mit Hauptsitz in London, ist ein technologischer Pionier und ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Engineering, Anlagenbau und Lifecycle-Services für die Metallindustrie. Das Joint Venture von Mitsubishi Heavy Industries und Partnern beschäftigt weltweit etwa 7.000 Mitarbeitende.

