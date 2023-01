Kapsch TrafficCom hat den Verkauf der Geschäftsaktivitäten in Spanien im Bereich öffentlicher Verkehr an Kontron abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt 7,6 Mio. Euro. Kontron ( Akt. Indikation: 18,59 /18,64, 2,45%) Aktienkäufe: Wie aus Beteiligungsmeldungen hervorgeht, hat die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ihren Anteil an Semperit von zuvpr 10,0 Prozent auf nunmehr 0,64 Prozent verringert und Alain de Krassny (über die de Krassny GmbH) den Anteil von zuvor 5,02 Prozent auf nunmehr 10,07 Prozent erhöht.Semperit ( Akt. Indikation: 22,85 /23,00, 0,11%) Die börsenotierte Montana Aerospace AG, ein Unternehmen aus Michael Tojners Montana Tech Components Gruppe, blickt auf ein gutes Q4 zurück. Nettoumsatz und das adj. EBITDA seien ...

