Königstein im Taunus (ots) -FernstudiumCheck.de und der Bundesverband der Fernstudienanbieter e.V. haben am 28. September 2022 die Wahl zum "Tutor des Jahres 2023" bekannt gegeben. Den zweiten Platz belegt die Tutorin Birgit Barthels von karriere tutor. Karriere tutor ist ein zertifizierter Anbieter geförderter Online-Weiterbildungen, der sich mit Gründer Oliver Herbig das Ziel gesetzt hat, neue Perspektiven für die berufliche Zukunft zu eröffnen.Nach Bekanntgabe der Gewinner äußerte sich Birgit Barthels wie folgt: "Ich bin sehr stolz, dass ich bei der Wahl zum 'Tutor des Jahres 2023' den zweiten Platz erreicht habe. Natürlich verdanke ich das vornehmlich meinen Teilnehmern, die mich jeden Tag motivieren, noch besser zu werden. Mit unseren Lehrgängen wollen wir Begeisterung entfachen. Es freut mich unheimlich, dass meine Arbeit bei den Teilnehmern Anerkennung findet."Der Bundesverband der Fernstudienanbieter e.V. vergibt seit 2012 seinen Studienpreis in der Kategorie "Tutor des Jahres". Die Preisträger werden über ein Online-Voting ermittelt, das der Bundesverband der Fernstudienanbieter e.V. gemeinsam mit der Bewertungsplattform FernstudiumCheck.de verwaltet. Stimmberechtigt ist jeder, der mit dem Fernlernen zu tun hat: Teilnehmer und Absolventen von Fernlehrgängen sowie Fernstudiengängen, Mitarbeiter von Fernlehrinstituten oder Kooperationspartner. Das Voting für einen nominierten Tutor muss dabei durch vordefinierte Statements begründet werden. Pro Statement wird ein Punkt vergeben. Bei der Wahl zählt schließlich die durchschnittliche Anzahl der vergebenen Punkte, wobei ein Tutor mindestens 100 Stimmen erhalten muss, um in die Endauswertung zu gelangen.Der Nominierungszeitraum lag zwischen Mai und Juni 2022, während sich das Online-Voting auf den Zeitraum vom 24. August bis zum 14. September 2022 erstreckte. Am 28. September 2022 erfolgte schließlich die Bekanntgabe der Preisträger. Dabei erreichte Birgit Barthels vom Weiterbildungsträger karriere tutor den zweiten Platz.Bereits seit 2018 unterrichtet Birgit Barthels bei karriere tutor. Sie begann mit SAP-Lehrgängen und übernahm im März 2021 den Lehrgang "Spezialist für Lohn- und Gehaltsbuchhaltung". Die Tutorin verfügt über langjährige Berufserfahrung im Vertrieb und gilt als SAP-Spezialistin. Im Vordergrund steht für Birgit Barthels, dass ihre Teilnehmer aktiv in den Unterricht einbezogen werden und auf diese Weise gut vorbereitet in die Prüfungen gehen.Für den Gründer der karriere tutor GmbH, Oliver Herbig, ist die Vergabe des Preises an Birgit Barthels auch eine Bestätigung seines Konzepts: "Wenn Weiterbildung fit für die Zukunft machen soll, muss sie selbst zukunftsorientiert sein und sich immer wieder neu erfinden. Genau das leisten Birgit Barthels und die anderen Tutoren bei karriere tutor. Und niemand kann das besser einschätzen als die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die uns mit ihrem Voting zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind."Mehr Informationen zu karriere tutor finden Interessierte unter: https://www.karrieretutor.de/