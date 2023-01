Die US-Börsen starten erst mit dem heutigen Dienstag (17.01.) in die neue Handelswoche. Am gestrigen Montag (16.01.) blieben sie feiertagsbedingt (Martin Luther King Day) geschlossen. Die aktuelle Handelswoche hält aus US-Sicht einige wichtige Höhepunkte bereit. Bereits am morgigen Mittwoch stehen wichtige US-Preis- und Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Neben den US-Erzeugerpreisen werden morgen unter anderem auch frische Daten zur Entwicklung ...

