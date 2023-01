Das große Thema Inflation bleibt weiter ausschlaggebend. In Deutschland lag die Teuerung 2022 im Schnitt bei 7,9% - dem höchsten Stand seit es die Bundesrepublik gibt. Mittlerweile verliert das Thema etwas an Schrecken, denn obwohl die teuren Preise noch immer spürbar sind, geht die Inflationsrate zurück. Was das für die Börse bedeutet, welche Aktien dadurch Nachhol-Potenzial haben, erfahren Sie in diesem Interview mit Thomas Gebert vom Gebert-Brief.