München (ots) -Nach tagelanger Hängepartie übernimmt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) nach dem Rücktritt von Christine Lambrecht (SPD) das Verteidigungsministerium. Hat Bundeskanzler Olaf Scholz den Richtigen für die marode Bundeswehr gefunden? Sollte Deutschland jetzt Kampfpanzer in die Ukraine liefern? Darüber diskutieren Norbert Röttgen von der CDU und Ralf Stegner von der SPD.Seit vier Monaten protestieren im Iran Tausende gegen die Regierung. Bisher hat das Mullah-Regime die Demonstrationen brutal niedergeschlagen, zahlreiche Protestierende getötet oder inhaftiert. Nun begnadigt Irans Justiz rund tausend Frauen. Was bedeutet das? Und wie ist die Lage für Frauen im Nachbarland Afghanistan? Im Studio die ARD-Korrespondentin und "Weltspiegel"-Moderatorin Natalie Amiri.Es erklären, kommentieren und diskutieren der Moderator und TV-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt, die Satirikerin Sarah Bosetti ("Bosettis Woche" und "Bosetti will reden") sowie der Journalist und Autor Christoph Schwennicke.Gäste:Norbert Röttgen, CDU(Außenpolitiker)Ralf Stegner, SPD(Außenpolitiker)Natalie Amiri (ARD-Korrespondentin)Hubertus Meyer-Burckhardt (Moderator und TV-Produzent)Sarah Bosetti (Satirikerin und Autorin)Christoph Schwennicke (Journalist)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar