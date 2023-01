© Foto: Sono Motors GmbH



Das Solarauto der Sono Group steht erneut auf der Kippe. Kann Crowdfunding den Sion in die Serien-Fertigung schicken? Analysten sind weiter äußerst bullish und sehen ein massives Kurspotenzial bei der Sono-Group-Aktie.

Sono Motors braucht mal wieder Geld. Und so sammelt das Unternehmen seit Dezember 2022 durch möglichst hohe Anzahlungen für das Solar-Elektroauto Sion Geld von seiner Community. Das Interesse ist laut dem Münchner Start-up groß: "Auf diese Weise verzeichnet das Unternehmen derzeit neue Zahlungszusagen in Höhe von mehr als 40 Millionen Euro von seiner Community", heißt es aus München.

Und weiter: "Angesichts dieses starken Rückhalts ist es denkbar, dass Sono Motors sein Ziel erreicht, in den nächsten Wochen durch neue oder erhöhte Reservierungs-Anzahlungen, Investitionen und sonstige finanzielle Unterstützung eine Summe von rund 100 Millionen Euro brutto zu beschaffen." Wird das Ziel bis Ende Januar nicht erreicht, soll es der Minivan nicht in die Serienfertigung schaffen.

Sono-CEO und Mitgründer Laurin Hahn bleibt kämpferisch: "Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, den Sion Anfang 2024 in Produktion zu bringen, um unsere Mission zu erfüllen, die Mobilität zu revolutionieren, indem wir jedes Fahrzeug solar machen."

Ende 2021 ging da Elektroauto-Startup an die Börse. Die Aktien stiegen gegenüber dem Angebotspreis von 15 US-Dollar bereits am ersten Handelstag um fast 155 Prozent und notierten nach dem IPO bei knapp 40 US-Dollar. Seitdem befindet sich der Kurs auf Talfahrt und crashte auf Pennystock-Niveau.

Im Dezember erhielt das Unternehmen neue Analystenbewertungen. So impliziert der Konsens laut Marketscreener ein Aufwärtspotenzial von 285 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Die Aktie hatte vor dem langen Feiertagswochenende in den USA bereits einen Kurssprung von über 21 Prozent verzeichnet und notiert vorbörslich erneut über 30 Prozent im Plus.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion