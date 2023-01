Mit dem grünen Wasserstoff aus Hamm wollen die Stadtwerke Bochum ihre Busse und Abfallfahrzeuge betreiben. Der Baubeschluss für die große Anlage soll in diesem Jahr erfolgen.Die Stadtwerke Bochum beteiligen sich an einem Elektrolyseur Projekt in Hamm. Trianel und die Stadtwerke Hamm planen dort einen Elektrolyseur mit 20 Megawatt Leistung. Auf etwa 4.000 Volllaststunden soll die Anlage im Jahr kommen. Dabei werden 1.500 Tonnen grüner Wasserstoff produziert. Über die Beteiligung sichern die Stadtwerke Bochum sich 20 Prozent der produzierten Wasserstoffmenge. Das teilen die Stadtwerke Bochum mit. ...

