Hannover (ots) -Gesundheits-, Ernährungs- und Fitnesscoach Jan Bahmann wird am Sonntag, den 5. Februar um 11 Uhr ein kostenloses Live-Webinar zum Thema Wunschfigur veranstalten. In 120 Minuten spricht der Experte unter anderem darüber, worauf es ankommt, wenn man Fett verlieren möchte, wie man seine Wohlfühlfigur nachhaltig erreicht und stellt zudem drei sofort anwendbare Maßnahmen vor, um innerhalb der nächsten acht Wochen nachhaltig und spielerisch die ersten fünf Kilogramm Körperfett zu verlieren. Die Plätze sind auf 500 Personen limitiert, weshalb eine vorherige Anmeldung obligatorisch ist. In Vorbereitung erhalten die Teilnehmer ein kostenfreies Workbook. Die Schulung wird weder aufgezeichnet noch wiederholt.Jan Bahmann: "Das Thema Ernährung und Fitness wird immer wichtiger. Dabei ist die richtige Herangehensweise entscheidend, um nachhaltige Erfolge erzielen zu können. Aus diesem Grund freue ich mich, den Teilnehmern meines Webinars einen wichtigen Einblick geben zu können. Besonders freue ich mich darauf, mein selbst entwickeltes Programm, das BAHMANN-Prinzip vorzustellen, das wirkungsvolle Maßnahmen zum Erreichen der Wunschfigur beinhaltet und Heißhungerattacken sowie einen Jo-Jo-Effekt ausschließen. Das übergeordnete Ziel dabei ist es, MIT statt GEGEN den Körper zu arbeiten."Bei seinem Prinzip handelt es sich um wissenschaftlich bewiesene Methoden und Strategien, die sich laut dem Experten bei bereits mehr als 1.000 Kunden bewährt haben. Eine Besonderheit des Programms ist auch dessen individuelle Anpassung an die Lebenssituation der Teilnehmer. So kann auch im stressigen Alltag eine Wohlfühlfigur erreicht und gehalten werden.Abnehmcoach Jan Bahmann beschäftigt sich bereits seit seiner Jugend mit den Themen Fitness, Gesundheit und Ernährung. 2018 gründete er die Bahmann Coaching GmbH. Gemeinsam mit einem Team aus mittlerweile 40 Mitarbeitern unterstützt der Unternehmer andere dabei, abzunehmen. Im vergangenen Jahr konnte er so 300 seiner Kunden zu ihrer Wohlfühlfigur verhelfen."Viele meiner Teilnehmer erreichen ihre Wohlfühlfigur innerhalb von sechs Monaten. Sie lernen, an den wenigen wichtigen Stellschrauben hinsichtlich Gesundheit, Ernährung und Fitness zu drehen und sich auf die richtigen Dinge zu fokussieren. Außerdem lernen sie in Harmonie mit dem eigenen Körper zu arbeiten und dadurch nur ein einziges und letztes Mal eine Diät beginnen zu müssen. In meinem Webinar gebe ich einen Einblick, wie genau das gelingt", so Experte Jan Bahmann.Eine Anmeldung zum Webinar am 5. Februar um 11 Uhr ist unter https://workshop.janbahmann.de möglich.Mehr Informationen zum Experten und zum BAHMANN-Prinzip finden Interessierte unter: https://www.janbahmann.de