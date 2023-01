Der DAX hat den erfolgreichsten Jahresauftakt seiner Geschichte hingelegt. Binnen zwei Wochen schnellte der deutsche Aktienindex über acht Prozent in die Höhe. Starke Kursbewegungen waren zuletzt auch bei den Papieren einiger US-Großbanken zu beobachten. Selbst der Bitcoin zog kräftig an. Das Jahr 2023 verläuft bisher freundlich für die Börse. Die Anleger scheinen immer optimistischer. Aber was sagt die Charttechnik? Samir Boyardan von den HeavytraderZ analysiert im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV Werte aus der Banken- und Technologiebranche. Im Fokus stehen der DAX, JP Morgan, Morgan Stanley, der NASDAQ 100, Apple, Amazon, Netflix und der Bitcoin. Warum die Kryptowährung Boyardans Meinung nach das größte Potenzial in diesem Jahr hat, erfahren Sie im Interview.