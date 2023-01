Mainz (ots) -ZDFneo-ProgrammänderungWoche 08/23Montag, 20.02.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:5.05 Frag den LeschWird die Erde kalt?(vom 22.1.2022)5.25 Terra X-6.05 Faszination Erde - mit Dirk SteffensAlaska - im ewigen Frühling(Die Sendung "Terra Xpress" entfällt.)Dienstag, 21.02.Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:6.05 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensVulkane(vom 22.11.2020)6.50 neoriginalHIMMEL & ERDEOlja und Petja Dramaserie (vom 25.10.2022)(Weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen.)Mittwoch, 22.02.Bitte Programmänderung beachten:6.30 neoriginalHIMMEL & ERDEI'm out of hereDramaserie (vom 25.10.2022)6.50 neoriginalHIMMEL & ERDEDie Nächsten, bitte!Dramaserie (vom 25.10.2022)(Die Sendung "Terra X: Ein Tag in der Kaiserzeit" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen.)Donnerstag, 23.02.Bitte Programmänderungen beachten:6.25 neoriginalHIMMEL & ERDEWarnsignaleDramaserie (vom 25.10.2022)6.45 neoriginalHIMMEL & ERDESonnenblumen im FebruarDramaserie (vom 25.10.2022)(Die Sendung "Terra X: Ein Tag in Köln" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5418696