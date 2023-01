© Foto: Kanchanara - Unsplash.com



Kommt es nach so einem schwachen Jahr wie 2022 noch einmal zu einer Bitcoin-Hausse? Wenn ja, wann? Diese Fragen umtreiben derzeit Krypto-Fans und -Investoren. Antworten!

In der vergangenen Woche fand in St. Moritz eine Krypto-Konferenz statt. Der Nachrichtensender CNBC nahm dies zum Anlass, Branchenexperten nach ihrer Meinung zu fragen, in welche Richtung es für Bitcoin und Co. künftig geht. Die Erwartungen für 2023 dürften für Anleger ernüchternd sein. Vorerst rechnen sie mit einem weiterhin stark volatilen Kurs. Optimistischer werden die Experten mit Blick auf das Jahr 2024 und darüber hinaus.

Der Bitcoin machte seit Anfang des Jahres knapp 30 Prozent gut. Doch Bill Tai, ein Risikokapitalanleger, warnt, "dass es noch ein wenig mehr Abwärtsdruck gibt, aber ich glaube nicht, dass es viel sein wird". Es besteht seiner Meinung nach die Möglichkeit, dass der Bitcoin seinen Tiefpunkt erreicht hat. Er aber noch auf 12.000 US-Dollar fallen könnte, bevor er wieder nach oben springt. Vom Beginn einer Hausse sei man wahrscheinlich noch ein Jahr entfernt. Die Nachwirkungen des FTX-Zusammenbruchs könnten noch sechs bis neun Monate lang nachhallen am Kryptomarkt.

Dass der Bitcoin seine lange Talfahrt beendet hat, daran glaubt auch Meltem Demirors, Chief Strategy Officer bei CoinShares. Viele der erzwungenen Verkäufe, die 2022 als Folge von Zusammenbrüchen auf dem Markt stattfanden, seien nun vorbei. Aber es gebe nicht viel neues Geld, das in Bitcoin fließt, so die Demirors gegenüber CNBC.

Sie schätzt, dass der Bitcoin sich künftig zwischen 15.000 und 30.000 US-Dollar bewegen wird. "Es könnte Katalysatoren geben, derer wir uns nicht bewusst sind. Nochmals, die makroökonomische Situation und das politische Umfeld sind ziemlich unsicher, die Inflation läuft weiterhin ziemlich heiß, ich denke, das ist eine neue Sache. Das haben wir seit 30, 40 Jahren nicht mehr erlebt", sagte sie weiter. Ob Kryptos im neuen Jahr ins Portfolio gehören, ließ sie offen. Demirors wies auf einen Imageschaden hin, der auf der Branche durch die schwerwiegenden Ereignisse im vergangenen Jahr lastet. Es wird ihr zufolge einige Zeit dauern, bis das Vertrauen zurückkehrt.

Mehrere Konferenzteilnehmer sprachen laut CNBC von historischen Bitcoin-Zyklen, die etwa alle vier Jahre stattfinden. Nach einem starken Hoch gebe es ein schlechtes Jahr. Darauf folge eines mit einer leichten Erholung, so der Konsens. Anschließend käme es zu einer Halbierung, wenn Miner Bitcoins als Belohnung für die Validierung von Transaktionen bekommen. Durch die Halbierung alle vier Jahre verknappt sich das Angebot der wertvollsten Kryptowährung. Wenn das stimmt, könnte 2023 das Jahr der Erholung werden. Im kommenden Jahr würde es dann zur Halbierung kommen.

Das laufende Jahr bezeichnete auch Anthony Scaramucci, Gründer von SkyBridge Capital, als Erholungsjahr. In zwei bis drei Jahren könnte der Kurs bei 50.000 bis 100.000 US-Dollar liegen - vorausgesetzt die nötige Akzeptanz für den Bitcoin ist da - so der Experte im Gespräch mit dem Finanznachrichtenportal.

An eine Hausse in den kommenden zwei Jahren glaubt auch Jean-Baptiste Graftieau. Der globale CEO der Kryptowährungsbörse Bitstamp begründete dies mit einem steigenden Interesse institutioneller Anleger.

Lieber Top-Aktientipps gefällig? Börsianer und Informatiker Lars Wißler präsentiert jeden Sonntag seine "Aktie der Woche" - ein handverlesener Anlage-Tipp für die kommende Handelswoche. Jetzt gleich ausprobieren! HIER KLICKEN!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion