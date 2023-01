DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. Januar (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q 07:00 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 4Q 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November 08:00 DE/Baugenehmigungen November *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+10,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+10,7% gg Vj 08:30 DE/Kabinettssitzung 09:00 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung Davos-Dialog (bis 20.1.), u.a. Reden von Bundeskanzler Scholz (15:45) und Nato-Generalsekretär Stoltenberg (17:15) 09:30 DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), PG zum DIW Managerinnen-Barometer 2023 10:00 DE/Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilien- unternehmen (GdW), Ergebnisse einer Umfrage zu Wohnungsbau und bezahlbarem Wohnen 10:00 DE/ZVEI - Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Jahresauftakt-PK 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), PK zur Konjunkturprognose 2023 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/ +9,2% gg Vj Vorabschätzung: -0,3% gg Vm/ +9,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+10,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/ +5,2% gg Vj Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/ +5,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/ +5,0% gg Vj 11:00 DE/Bundesverband WindEnergie, Status des Windenergieausbaus an Land 2022 11:00 DE/Sino-German Center der Frankfurt School, Diskussionsrunde zum Thema: "Wie abhängig ist die deutsche Wirtschaft von China?" 11:00 BE/Treffen der Nato-Militärchefs (bis 19.1.) 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 1 Mrd Euro 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.8.2053 13:00 DE/Bundestag, Plenum 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember Industrieproduktion PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,6% zuvor: 79,7% 15:30 US/Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), "Fed Talks" beim Wall Street Journal *** 16:00 US/Lagerbestände November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:15 US/Linde plc, ao HV in Danbury, u.a. zum Rückzug von der Frankfurter Börse 20:00 US/Fed, Beige Book 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q *** 22:30 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 1H 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 23:00 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede an der University of Texas *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post AG (bis 19.1.) - CH/Treffen von US-Finanzministerin Yellen und Chinas Vizepremier Liu He in Zürich ===

