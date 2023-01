Karlsruhe (ots) -360Learning unterstützt Unternehmen in den Bereichen Upskilling und Reskilling, was gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und im War for Talents ein elementarer Baustein der Unternehmens- und Human Ressources Strategie sein sollte, damit Unternehmen qualifizierte Mitarbeiter langfristig ans Unternehmen binden und innerhalb des Unternehmens weiter fördern können.Mit Collaborative Learning aktivieren Unternehmen den internen Kompetenz- und WissensaustauschDie meisten Unternehmen erreichen bei ihren Schulungen eine durchschnittliche Abschlussquote von lediglich 20-30 %. Es werden einfach zu viele miteinander konkurrierende Anforderungen an die Mitarbeiter gestellt, sodass diese weder Zeit noch Raum haben, so zu lernen, wie sie es gern würden. Unternehmen können das gemeinsame Lernen innerhalb der Organisation viel besser unterstützen, indem sie auf moderne Lerntools setzen. 360Learning gibt Unternehmen hilfreiche Tipps, Insights und einen Leitfaden zur Verbesserung des Upskillings und Reskillings.Was sind die größten Herausforderungen für Unternehmen auf dem Weg zu einer neuen Arbeitskultur, in der Upskilling innerhalb des Unternehmens gefördert wird?"Die größte Herausforderung - und eine der ersten Fragen, die Unternehmen uns stellen - lautet: Wie fangen wir mit dem internen Upskilling an? Wichtig ist, anfangs die Strategie festzulegen und es hilft, zuerst zu klären, wer die ersten Kurse bis zu welchem Termin bereitstellt. Das muss dann intern sichtbar werden, um andere Kollegen zum Wissensaustausch zu animieren. Einmal gestartet, entwickelt sich ein positiver Kreislauf des internen Upskillings, in dem Fachexperten Kurse erstellen und damit andere dazu anregen, ebenfalls Wissen weiterzugeben," erklärt Nicholas Wagner, Chief People Officer 360Learning.Da die Fähigkeiten der Mitarbeiter ständig optimiert werden müssen in einer sich verändernden Welt wie unserer, was sind Best Practices, die Sie Mitarbeitern empfehlen können?"Upskilling von innen heraus! Gemeinsames Lernen stellt sicher, dass unsere besten Mitarbeiter alle anderen schulen, und ermöglicht es uns, betriebliche Hindernisse dank internen Wissensaustauschs zu beseitigen. Unsere Experten kennen die Herausforderungen, den Kontext und die Fachsprache ihrer Teams genau. Damit können sie viel relevantere Lerninhalte liefern und als Unternehmen sparen wir uns den Zeitaufwand für teure externe 08/15-Schulungen. Viele Unternehmen stellen externe Ausbilder ein und verbringen Stunden allein damit, sie auf den eigenen Kontext zu schulen, damit sie wissen, wie sie einen Workshop durchführen sollen. Ich finde das völlig verkehrt," betont Audrey Jarre, Head of Learning at 360Learning.Bereits 1.700 Unternehmen lernen mit der 360Learning Suite.Weitere Informationen unter: https://360learning.com/de/guide/leitfaden-flexibles-arbeiten/flexibles-arbeiten-einfuehrungPressekontakt:apriori pr und marketingChristiane LeschT. +49 175 3637749christiane.lesch@aprioripr.comOriginal-Content von: 360Learning, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167738/5418729