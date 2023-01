Er tritt der Geschäftsleitung zu einem Zeitpunkt bei, an dem der Anbieter von Multicloud-Lösungen mit einer neuen Strategie und einem neuen Geschäftsmodell ins Jahr 2023 startet, um Transformation und Wachstum voranzutreiben.



SAN ANTONIO, Jan. 17, 2023® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-, Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Ernennung von Brian Lillie zum Präsidenten der Private-Cloud-Sparte mit Wirkung zum 23. Januar 2023 bekanntgegeben. Die Ernennung von Lillie ist der Abschluss einer Neuausrichtung des Unternehmens, das nun mit der Ausführung seines auf zwei Geschäftseinheiten ausgerichteten Geschäftsmodells beginnt. Ende letzten Jahres verpflichtete Rackspace D. K. Sinha als Leiter seiner Public Cloud-Geschäftseinheit.

"Ich freue mich sehr, Brian bei Rackspace Technology willkommen zu heißen", sagte Amar Maletira, CEO von Rackspace Technology. "Bei der Realisierung unserer Wachstumsstrategie wird sich Brians dreißigjährige umfassende Erfahrung im Technologiebereich und seine nachgewiesene Erfolgsbilanz, gepaart mit seinem strategischen Denken und seinem Fokus auf Umsetzung, als gewinnbringend erweisen.

Rackspace findet sich in einer einzigartigen Position, um im Private-Cloud-Markt als Gewinner hervorzugehen", fügte Maletira hinzu. "Unsere Marke ist bekannt. Wir weisen umfassende Erfahrung im Bereich Private Cloud auf, sind mit unseren Rechenzentren weltweit aufgestellt, verfügen über Spitzentechnologie und -IP und haben starke Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen. Nach Abschluss unserer Neuausrichtung verfügen wir über zwei herausragende, sehr kundenorientierte Führungskräfte an der Spitze unserer Public-Cloud- und Private-Cloud-Sparte. Bei der Umsetzung unserer Strategie, das führende Pure-Play-Unternehmen im Bereich Multicloud-Lösungen zu werden, konzentrieren wir uns zu Beginn des Jahres zunächst darauf, das Wachstum in beiden Segmenten zu beschleunigen."

Lillie kommt von der Zayo Group zu Rackspace Technology. Dort war er Chief Product and Technology Officer. Er entwickelte die Produkt-, Netzwerk- und Softwaretechnologiestrategien sowie die Strategieplanung und war für deren Umsetzung verantwortlich. Davor war Lilli mehr als zehn Jahre in verschiedenen Positionen auf oberster Führungsebene bei Equinix tätig, unter anderem als Chief Information Officer, Chief Customer Officer und am Ende als Chief Product Officer.

Bevor er zu Equinix kam, hatte Lillie diverse Führungspositionen in den Bereichen Verkauf, Strategieplanung und IT inne. Er war Vizepräsident für die globalen Vertriebstätigkeiten bei VeriSign. Dort zeichnete er für die Strategie und Ausführung des weltweiten Vertriebssupport verantwortlich. Davor arbeitete er bei SGI als Senior Director of Enterprise Applications. Außerdem war Lillie acht Jahre für die US-Luftwaffe tätig, vor allem im Bereich Raumfahrt, unter anderem bei der Automatisierung von Kommando- und Kontrollfunktionen für Satelliten.

Derzeit ist Lillie Mitglied im Verwaltungsrat von Lumentum und Storj Labs.

"Ich freue mich sehr auf meinen Einstieg bei Rackspace sowie die Zusammenarbeit mit Amar und dem Rest der Geschäftsleitung, um die Private-Cloud-Strategie des Unternehmens zu stärken und seine Multicloud-Produkt- und Lösungsstrategieplanung weiter auszubauen, damit wir das Wachstum vorantreiben können", sagte Lillie. "Beim Ansatz von Rackspace Technology stehen der Kunde und die Cloud an erster Stelle. Er wird mit einem außergewöhnlich engagierten und talentierten Team an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kombiniert, was ihn zu einer starken Kraft macht, um das Wachstumspotenzial des Unternehmens zu erschließen."

Lillie hält einen Master of Science in Management von der Graduate School of Business der Stanford University, einen Master of Science in Telekommunikation von der Golden Gate University sowie einen Bachelor of Science in Mathematik von der Montana State University-Bozeman.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

