Fünf bärenstarke Strategien, ein Wertpapier: https://bit.ly/3GMheLJ Das Five Lions Zertifikat von Marc Wilhelms liefert das Rezept für eine langfristige, überdurchschnittliche Performance. Die Zahlen zu den US-Verbraucherpreisen in der letzten Woche sind verpufft, und auch die Rekord-Inflationsdaten aus Deutschland konnten die Märkte am Dienstag nicht aus der Ruhe bringen. Ein erster Härtetest könnte nun mit den Quartalszahlen vieler Börsen-Riesen folgen. Wie immer stehen der Ausblick und die Prognose für dieses Jahr im Fokus. Aufbruchstimmung oder Krisenmodus - Lohnt es sich, die Nachrichtenlage rund um die Earnings als Trading-Chance mitzunehmen - Marc Wilhelms von PP Asset Management erklärt im Gespräch, was er von den neuesten Inflationszahlen aus Deutschland hält und wie er sich für die kommenden Wochen voller Quartalszahlen positioniert. Jetzt einschalten und mehr erfahren!