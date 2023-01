Primetals Technologies setzt auf Approve on Fabasoft für die nachvollziehbare Kommunikation mit Kunden und Herstellern. Approve unterstützt den Angaben zufolge die vertragsrelevante Kommunikation rund um die Abstimmung technischer Dokumente zwischen dem Projektmanagement und dessen Partnern. Eine direkte Datenanbindung an SAP P&E ersetzt dabei mehrstufige Übermittlungsschritte via interner Laufwerke und vermeidet manuellen Aufwand. "Mit Approve haben wir eine moderne und hochgradig anpassbare Plattform für den Austausch von technischen Dokumenten mit unseren Kunden, Lieferanten und internen Projektmitgliedern gefunden", erklärt Gerhard Guger von Primetals Technologies.

