Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 17. Januar, hat die Regierung die Neubestellung der Kommission für Energiemarktaufsicht für die Mandatsperiode 2023 bis 2028 vorgenommen. Neu Einsitz im Gremium nehmen Theo Joos aus Domat/Ems, der auch die Position des stellvertretenden Vorsitzenden übernehmen wird, sowie Gabriela Ritter-Widmer aus Eschen. Sie ersetzen die beiden ausscheidenden Mitglieder Florin Banzer und Alfred Janka.Komplettiert wird die Kommission durch den Vorsitzenden Martin Gassner (Schaan), Roland Elkuch (Schellenberg) und Hubert Müssner (Gamprin-Bendern). Alle drei sind bestehende Mitglieder und haben sich für eine weitere fünfjährige Amtszeit zur Verfügung gestellt.Die Regierung dankt den neu bestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in der neuen, am 5. Februar 2023 beginnenden Mandatsperiode in der Kommission für Energiemarktaufsicht mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Kommissionsmitgliedern wird für die bisherige Mitarbeit gedankt und für die Zukunft alles Gute gewünscht.