Konjunkturerwartungen hellen sich auf

Werbung







Das ZEW-Konjunkturbarometer ist erstmals seit Februar 2022 wieder im positiven Bereich. Außerdem: HSBC-Produktexperte Julius Weiß gibt Ihnen im kommenden HSBC-Webinar Expertenwissen an die Hand um durch die Welt der Derivate zu kommen.



Größen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft referieren im Rahmen des aktuell stattfindenden Weltwirtschaftsforums in Davos über die aktuelle ökonomische Weltlage. Insbesondere mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, den Zinserhöhungen und der konjunkturellen Abkühlung stellt sich die Frage nach einer konkreten Zukunftsperspektive. Umso überraschender ist, dass sich die Rezessionsfurcht in Deutschland laut dem ZEW-Konjunkturbarometer in Grenzen hält. So meldete das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag einen Wert von 16,90 für den Januar 2023. Damit notiert der Indikator das erste Mal seit Beginn des Ukrainekriegs im positiven Bereich. Laut ZEW-Präsident Achim Lambach ist diese Entwicklung vor allem der günstigen Entwicklung an den Energiemärkten und der Aufhebung der Covid-Restriktionen in China geschuldet.















Was sind Finanzierungskosten und wie beeinflussen diese die Anlageperformance? Welche Rolle spielt die Volatilität bei der Produktauswahl und was sind die wichtigsten Tipps und Tricks beim Derivateeinsatz? Diese und weitere Fragen beantwortet Ihnen HSBC-Produktexperte Julius Weiß im kommenden Webinar am 18.01.2023 um 18:30 Uhr mit dem Titel "So gelingt der Jahresstart - Teil 2: Expertenwissen Hebelprodukte". Interessierte können kostenlos am Zoom-Webinar teilnehmen. Wir freuen uns auf Sie!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC



Hier geht's zur Homepage von HSBC



Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?