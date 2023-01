Generative KI wie ChatGPT stehen bei den CEOs dieser Welt hoch im Kurs. Beim Treffen des Weltwirtschaftsforum in Davos haben sie darüber geredet, wie so eine KI eingesetzt werden kann. Beim jährlichen Meeting des Weltwirtschaftsforums in Davos standen generative KI bei den CEOs großer Firmen hoch im Kurs. Im Mittelpunkt stand vor allem ChatGPT des Startups OpenAI. Für den Chatbot sehen viele Branchenführer eine rosige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...