Das Serviceangebot bietet Kunden von AWS, Azure und GCP ein einheitliches 24x7-Supportmodell

SAN ANTONIO, Texas, Jan. 17, 2023 (NASDAQ: RXT) - ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Einführung von Rackspace Technology Modern Operations bekanntgegeben, einem neuen verwalteten Serviceangebot für die öffentliche Cloud. Das neue Serviceangebot bietet Kunden von AWS, Azure und GCP ein einheitliches 24x7-Supportmodell für eine breite Palette von Diensten, so dass sich die Kunden auf ihre Kerngeschäftsaktivitäten konzentrieren und ihre Reise durch die Cloud beschleunigen können.



Unabhängig vom Reifegrad der Cloud eines Kunden bietet Modern Operations Betriebs- und Systemadministrationssupport mit einem verwalteten Angebot, das eine breite Palette von Supportleistungen für das End-to-End-Lebenszyklusmanagement der Cloud-Umgebungen des Kunden bietet.

"Die Umstellung auf die Cloud hat unseren Kunden und ihren Geschäftsstrategien enorme Vorteile gebracht, da sie in immer schnellerem Tempo skalieren und innovieren. Diese Innovation und Transformation hat ihren Preis, denn die Komplexität von Cloud-Umgebungen nimmt ständig zu", so Mike Lindbert, Product Senior Director bei Rackspace Technology. "Unser Modern Operations hilft unseren Kunden, komplexe Cloud-Umgebungen zu verwalten und ihren Weg in die Cloud zu beschleunigen, während sie gleichzeitig die Freiheit haben, Innovationen und Transformationen vorzunehmen, um ihre zentralen Geschäftsziele zu erreichen."

Vorteile

24x7x365 verwalteter Support: Konzentrieren Sie Ihre internen Ressourcen auf Ihr Kerngeschäft und beschleunigen Sie Ihre Reise durch die Cloud mit der Sicherheit, die eine verwaltete Umgebung bietet.

Cloud-Kompetenz: Profitieren Sie von den Vorteilen der öffentlichen Cloud, ohne sich der Herausforderung und den Kosten der Selbstverwaltung stellen zu müssen.

Cloud-Ausfallsicherheit: Nutzen Sie die Cloud-nativen und proprietären Tools von Rackspace Technology, um manuelle Eingriffe zu reduzieren und die Ausfallsicherheit zu erhöhen.

Innovation mit Cloud-Diensten: Nutzen Sie die Vorteile der neuesten Cloud-Funktionen und -Möglichkeiten, um anspruchsvolle Geschäftsprobleme zu lösen.

Für weitere Informationen über Modern Operations von Rackspace Technology klicken Sie hier.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

