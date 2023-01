Am 29. Dezember 2022 hat der französische Staatsrat die endgültige Genehmigung des Verkaufs von CBD-Blüten in Frankreich verkündet. Um das Ende eines langwierigen juristischen Kampfes zu feiern, bietet CBD.fr einem seiner Kunden, der zwischen dem 17. Januar und dem 20. April 2023 ein Produkt auf seiner Website CBD.fr kauft, die Chance auf den Gewinn seines eigenen Körpergewichts in CBD-Blüten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230116005348/de/

Gagne ton poids en weed (Photo: CBD.fr)

Nach der Übernahme von CBD.fr im Oktober 2022 durch die Phytocann Group und der Aufhebung des Verkaufverbots kann CBD.fr seine Anstrengungen nun voll und ganz der Geschäftsentwicklung auf dem französischen Markt widmen.

Als derzeitiger Marktführer im CBD-Onlinehandel mit mehr als 500 Produkten im Angebot vereint CBD.fr die bekanntesten Marken Frankreichs in verschiedenen Bereichen, darunter: CBD-Öle, CBD-Blüten, CBD-Harze, CBD für Tiere und mehr. Gleichzeitig erweitert CBD.fr sein Franchisenetz mit dem Ziel, bis 2026 400 Shops in ganz Frankreich zu eröffnen. Seit dem 1. Januar wurden bereits 18 CBD-Shops eröffnet.

"Die Entscheidung des Staatsrates verschafft unserer gesamten Branche mehr Sicherheit. Sie bedeutet einen großen Schritt nach vorn, und um das zu feiern, organisieren wir den heißesten Wettbewerb, den es in der Cannabis-Welt je gegeben hat. Alle Einkäufe ab dem 1. Januar sind teilnahmeberechtigt. Parallel zum Wettbewerb wollen wir auch das Bewusstsein schärfen und auf unsere Art die Kaufkraft der Bevölkerung Frankreichs stärken, indem wir hochwertige und für alle erschwingliche Produkte anbieten. Und es gibt da noch einen gesellschaftlichen Aspekt, der uns allen am Herzen liegt."

Alexandre Lacarré, Gründer der Phytocann Group

Der 20. April 2023 der Tag, an dem der Gewinner bekannt gegeben wird ist kein zufälliges Datum. Finden Sie am Tag 420 dem internationalen Cannabis-Tag um 16.20 Uhr heraus, wer gewonnen hat!

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230116005348/de/

Contacts:

Samuel Botton

sbotton@stepconseil.com

06 84 79 99 61