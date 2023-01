Für einen NFT durch den Abwasserkanal tauchen: Die Macher des erfolgreichen NFT-Projekts Bored Ape Yacht Club fordern ihre Fans zu einem Spiel mit exklusivem Zugang und mysteriösen Preis heraus. Yuga Labs, das Unternehmen hinter den Bored-Ape-NFT, gibt neue Token heraus. Der Mint, also die Prägung der NFT, ist allerdings an einige Bedingungen geknüpft und eingebettet in eine Geschichte aus der virtuellen Welt des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...