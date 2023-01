EQS-Ad-hoc: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat der PVA TePla AG beruft CFO zur Sprecherin des Vorstands, CEO scheidet aus dem Vorstand aus



17.01.2023

CEO scheidet aus dem Vorstand aus Wettenberg, 17. Januar 2023: Der Aufsichtsrat der PVA TePla AG und der amtierende CEO Manfred Bender haben heute miteinander vereinbart, dass Manfred Bender die PVA TePla AG mit Wirkung zum 30. Juni 2023 aus persönlichen Gründen in bestem Einvernehmen verlässt. In der heutigen Aufsichtsratssitzung hat der Aufsichtsrat zudem beschlossen, CFO Jalin Ketter ab dem 1. Juli 2023 zur Sprecherin des Vorstands zu berufen. PVA TePla AG Der Vorstand

Kontakt:

Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

PVA TePla AG

Tel: +49(0)641/68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



PVA TePla AG: Aufsichtsrat des Technologieunternehmens beruft CFO Jalin Ketter zur Sprecherin des Vorstands CFO Jalin Ketter übernimmt ab 1. Juli 2023 die Position der Sprecherin des Vorstands

CEO Manfred Bender verlässt das Unternehmen zum 30. Juni 2023 aus persönlichen Gründen

Wettenberg, 17. Januar 2023. Der Aufsichtsrat der PVA TePla AG beruft Jalin Ketter (37) zur Sprecherin des Vorstandes. Die bisherige Finanz-Vorständin hatte diese Position im Juni 2020 übernommen und seither die erfolgreiche Weiterentwicklung des Technologieunternehmens maßgeblich mitgestaltet. Ihr Vertrag wurde bis Mitte 2028 verlängert.



Der amtierende CEO Manfred Bender verlässt PVA TePla zum 30. Juni 2023 wenige Monate vor dem regulären Auslaufen seines Vertrages in bestem Einvernehmen aus persönlichen Gründen.



Der Aufsichtsrat dankt CEO Manfred Bender für sein Engagement in den vergangenen zwei Jahren. "In der Zeit seiner Zugehörigkeit zum Vorstand seit Anfang 2021 hat sich PVA TePla erfolgreich weiterentwickelt, wozu Manfred Bender maßgeblich beigetragen hat", sagt Alexander von Witzleben, Vorsitzender des Aufsichtsrates der PVA TePla AG. Bis zu seinem Ausscheiden wird Manfred Bender den reibungslosen Übergang seiner Aufgaben unterstützen.



"Mit Jalin Ketter haben wir die Idealbesetzung der Sprecherin des Vorstands bereits an Bord. Sie hat nicht nur ihre Rolle als CFO hervorragend ausgefüllt, sondern mit ihrer Expertise den Kurs des Unternehmens entscheidend mitgeprägt und seine Modernisierung vorangetrieben. Wir übertragen ihr daher mit vollem Vertrauen die Aufgabe der Sprecherin des Vorstands und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens", erläutert Alexander von Witzleben, Vorsitzender des Aufsichtsrates der PVA TePla AG.



Jalin Ketter wechselte 2015 zur PVA TePla AG und übernahm als examinierte Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin zunächst die Leitung des Finanzwesens. Im Juni 2020 berief sie der Aufsichtsrat in den Vorstand der Unternehmensgruppe.



"Ich freue mich auf meine neue Aufgabe innerhalb des Vorstands. Wir werden eine moderne Unternehmensführung für die PVA TePla-Gruppe weiter forcieren und uns so optimal für zukünftige Anforderungen aufstellen. Trends wie Digitalisierung, Elektromobilität und Energiewende bieten uns viel Potential für unser reiches technologisches Know-how und die Anwendung unserer innovativen Lösungen", berichtet Jalin Ketter. Sie ist in ihrer neuen Position auch eine Vorreiterin als Vorstandssprecherin in einem deutschen Technologieunternehmen.

