Wie klingt ein Studium an einer Elite-Uni ohne die hohen Kosten? Hier findet ihr die besten kostenlosen Angebote der weltweit bekannten Universitäten Harvard und Stanford. Wollt ihr auch sagen können, dass ihr an einer Elite-Uni studiert habt? Hier sind einige Gratis-Angebote der Elite-Universitäten Harvard und Stanford aufgelistet. Alle genannten Kurse finden online statt, ihr könnt also bequem von zu Hause aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...