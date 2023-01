Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Pierer Mobility 0% auf 79, davor 6 Tage im Plus (12,86% Zuwachs von 70 auf 79), CA Immo -0,5% auf 30, davor 6 Tage im Plus (8,45% Zuwachs von 27,8 auf 30,15), Heid AG -0,88% auf 2,24, davor 5 Tage im Plus (25,56% Zuwachs von 1,8 auf 2,26), ATX -0,15% auf 3294,72, davor 4 Tage im Plus (1,79% Zuwachs von 3241,62 auf 3299,57), ATX Prime -0,11% auf 1655,37, davor 4 Tage im Plus (1,92% Zuwachs von 1626 auf 1657,25), ATX TR -0,15% auf 6952,28, davor 4 Tage im Plus (1,79% Zuwachs von 6840,24 auf 6962,51), RBI -1,07% auf 16,62, davor 4 Tage im Plus (2,88% Zuwachs von 16,33 auf 16,8), Verbund -0,53% auf 74,5, davor 3 Tage im Plus (3,81% Zuwachs von 72,15 auf 74,9), S Immo -0,32% auf 12,48, davor 3 Tage im Plus (2,12% Zuwachs von 12,26 auf 12,52). Folgende Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...