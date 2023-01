DJ PTA-Adhoc: Panamax Aktiengesellschaft: Mathias Schmid neuer Vorstand der Panamax AG - Abberufung Alexander Kersting als Vorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main (pta/18.01.2023/00:15) - Mit Beschlussfassung vom 17. Januar 2023 wurde Herr Alexander Kersting als Vorstand durch den Aufsichtsrat der Panamax AG abberufen.

Herr Mathias Schmid wurde als neuer Vorstand bestimmt. Er trat sein Amt unmittelbar nach der Beschlussfassung an.

(Ende)

Aussender: Panamax Aktiengesellschaft Adresse: Münchener Straße 10, 60329 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Mathias Schmid Tel.: +49 69 247 43 57 70 E-Mail: info@panamax.ag Website: panamax.ag

ISIN(s): DE000A1R1C81 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2023 18:15 ET (23:15 GMT)