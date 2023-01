Osnabrück (ots) -Windkraft in Niedersachsen: Landkreise warnen vor Scheitern rot-grüner ZieleVerbandschef fordert Klarheit bei Flächenzielen für Ausbau der WindenergieOsnabrück. Die Landkreise in Niedersachsen machen Druck auf die Landesregierung, die Ziele für den Windkraft-Ausbau zu konkretisieren, und warnen vor einem Scheitern. Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, teilte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit: "Wir warten händeringend auf die schon für November 2022 angekündigten Flächenziele pro Landkreis und die zugrunde liegende Potenzialflächenanalyse." Rot-Grün in Hannover hat sich vorgenommen, Vorgaben zum bundesweiten Ausbau der Windkraft in Deutschland schneller zu erreichen.In Niedersachsen sollen laut Koalitionsvertrag bereits 2026 2,2 Prozent der Landesfläche entsprechend für Windkraft ausgewiesen sein. Das Ziel soll auf die Landkreise in Niedersachsen umgelegt werden, jedes Kreishaus bekommt eine eigene Zielvorgabe. Meyer warnte: "Wir brauchen die Zahlen, sonst werden die politisch immer ehrgeizigeren Ziele nicht erreichbar sein."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5418894