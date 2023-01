Stefano Pioli: "Hier um zu gewinnen"… Simone Inzaghi: "Es ist ein Derby im Finale"

Im Vorfeld des italienischen Supercups zwischen dem AC Mailand und Inter Mailand wurde eine Pressemitteilung abgehalten. Das Spiel findet morgen im King Fahd Stadium in Riad um 22:00 Uhr Ortszeit statt. Veranstalter ist das saudi-arabische Sportministerium im Rahmen der Sportveranstaltungen von Diriyya, die nunmehr in der zweiten Saison sind.

Stefano Pioli: "here to win"… Simone Inzaghi: "it's a derby in the final" (Photo: AETOSWire)

Die Pressekonferenz wurde von Pioli, Trainer des AC Mailand, und Calabria eingeläutet, um diese großartige Spielpaarung zu präsentieren. Coach Pioli äußerte sich wie folgt: "Es ist ein wichtiges Spiel, bei dem es um einen Pokal geht. Spiele gegen Inter waren in den letzten Saisonen immer schwierig und intensiv. Am Tag vor einem Finale ist es weder leicht noch schwer. Sie sind ein starker Gegner, der schon immer schwierig für uns war, selbst in Spielen, die wir gewonnen haben. Wir werden die bestmögliche Leistung bringen müssen."

Er fügte hinzu: "Ich bin für dieses Event gerne im Königreich und zusammen mit der Mannschaft freue ich mich auf eine schöne Zeit hier und die Gastfreundschaft von Saudi-Arabien."

Coach Pioli äußerte sich zu einer Frage über die Leistung der saudi-arabischen Fußballnationalmannschaft wie folgt: "Bei der Fußballweltmeisterschaft Katar 2022 sahen wir einen wertvollen Sieg der saudi-arabischen Nationalmannschaft gegen Argentinien, was rund um die Welt ein positives Echo fand und ein charakteristisches Bild der Fußballlandschaft in Saudi-Arabien widerspiegelte."

Der Cheftrainer von Inter Mailand, Simone Inzaghi, zeigte sich ebenfalls glücklich, für das Event in Saudi-Arabien zu sein: "Wir freuen uns hier in Riad zu sein und viele Fans zu sehen, die T-Shirts von Inter-Mailand tragen."

Im Hinblick auf das morgige Spiel meinte Inzaghi: "Wir wissen, wie wichtig dieses Spiel ist, und zudem ist es ein Derby im Finale. Wir werden versuchen, ein großartiges Spiel zu spielen." Der Trainer fuhr fort: "Es ist der erste Pokal, den es diese Saison zu gewinnen gibt und wir möchten gut abschneiden." Auf die Frage, welche Bedeutung er einem Sieg morgen beimisst, sagte Inzaghi: "Ich betrachte es als Siegespokal, nicht alle Teams schaffen es bis zu diesem Punkt."

