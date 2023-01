Datenschutz ist eine entscheidende Komponente des digitalen Vertrauens er trägt zu einem besseren Ruf und weniger Cybersicherheits-Zwischenfällen für jene Unternehmen bei, die ihm Priorität einräumen. Die Global Digital Trust Association, ISACA, glaubt, dass Unternehmen sich seiner Bedeutung bewusst sind. Laut dem heute veröffentlichten Bericht "Privacy in Practice" 2023 bieten 87 der Unternehmen in Europa ihren Mitarbeitern Schulungen zum Datenschutz an. Aber sie erreichen ihr Ziel nicht, da den meisten Unternehmen (94 %) die Lückenhaftigkeit der Datenschutzkenntnisse in ihren Betrieben bewusst ist.

ISACA surveyed more than 1,800 professionals worldwide-including 375 in Europe-who work in data privacy or have detailed knowledge of the data privacy function within their organisations to demonstrate current perspectives on privacy staffing, organisation structure, frameworks and policies, budgets, training, and data breaches. Learn more about the key findings and the business benefits of privacy by design at www.isaca.org/privacy-month-2023. (Graphic: ISACA)