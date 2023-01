Die Übernahme erweitert die Fähigkeiten des JW Player um Abonnement-Management und Einblicke in das Publikum

JW Player, die führende SaaS-Videoplattform für Sender, Verleger und andere videoorientierte Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass sie InPlayer, einen führenden Anbieter von Abonnement- und Identitätsmanagement-Technologie, übernimmt. Die Akquisition erweitert die End-to-End-Video-Plattform-Fähigkeiten von JW Player, indem sie Sender und anderen videoorientierten Unternehmen dabei hilft, ihr Abonnement-basiertes Geschäft einfacher zu monetarisieren und reiche Einblicke in das Publikum zu liefern.

Im Juni 2021 gab JW Player bekannt,dass es 100 Millionen Dollarvon LLR Partners aufgebracht hat, um Abonnement- und andere Monetarisierungstools im Rahmen seiner End-to-End-Video-Plattform zu entwickeln. Diese Akquisition zeigt die Fähigkeit von JW Player, seine Mission umzusetzen, die beste Video-Plattform zu entwickeln, um ihren Kunden dabei zu helfen, Videoinhalte besser zu monetarisieren.

"Heute ist ein wichtiger Schritt, um die Monetarisierungsfähigkeiten des JW Players von denen anderer Video-Plattformen abzugrenzen", sagte Dave Otten, CEO und Mitbegründer des JW Player. "Mit der Übernahme von InPlayer können wir nun ihre branchenführenden Fähigkeiten im Bereich Abonnement-Management, Zahlungen und Identitätsmanagement mit unseren marktführenden Advertising-Fähigkeiten kombinieren."

"Ich bin sehr erfreut über diese Übernahme, da sie uns die Möglichkeit gibt unsere Video-Plattform auszubauen und von einer führenden AVOD-Plattform hin zu einer Plattform mit vielen neuen Möglichkeiten für integrierte SVOD und TVOD zu erweitern", sagte Jeroen Wijering, CPO und Mitbegründer des JW Player. "Die Technologie von InPlayer wird uns auch tiefere Einsichten über das Publikum und sicheren Zugang zu Video-Inhalten bieten."

Über JW Player (JWP)

Mit über 40.000 Sendern, Verlegern und anderen videoorientierten Marken hat JWP die SaaS-Videoplattform der Wahl für Unternehmen aufgebaut, deren Geschäft auf Video basiert. JWP bietet diesen Unternehmen eine einfache Möglichkeit, ihre Video-Strategie zu beschleunigen und zu skalieren und ist die einzige Video-Plattform, die ein Unternehmen benötigt, um Video zu streamen, das Publikum auf jedem Bildschirm zu erreichen und Inhalte zu monetarisieren.

Gegründet im Jahr 2004 ist JWP heute eines der am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen der Welt mit dem Ziel, videoorientierte Unternehmen dabei zu unterstützen, in der digitalen Videoökonomie erfolgreich zu sein. JWP-Kunden generieren 8 Milliarden Videoaufrufe im Monat und 5 Milliarden Minuten an angesehenen Videos pro Monat. JWP hat seinen Hauptsitz in New York, New York mit Niederlassungen in London, England und Eindhoven, Niederlande.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230117005246/de/

Contacts:

Zach Pardes

zpardes@jwplayer.com

+1 212 244 0140