Die amerikanische A. O. Smith Corporation (ISIN: US8318652091, NYSE: AOS) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 30 US-Cents an. Auf das Jahr gerechnet werden somit 1,20 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 60,03 US-Dollar (Stand: 17. Januar 2023) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,00 Prozent. Die Dividende wird am 15. Februar 2023 (Record date: 31. Januar 2023 ...

