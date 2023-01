Zugegeben, keine Aktie steigt ununterbrochen an jedem Tag. Es gibt jedoch einige wenige Aktien, die trotz diverser Krisen in den letzten 14 Jahren in jedem einzelnen Jahr gestiegen sind (Stand aller Angaben: 16.01.23). Eine dieser seltenen Aktien ist TJX Companies (WKN: 854854). Diese stetige, positive Kursentwicklung ist für mich ein klares Zeichen, dass das Unternehmen etwas richtig macht. Schauen wir genauer auf das Geschäftsmodell und die weiteren Aussichten der Aktie. Vorstellung von TJX Companies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...